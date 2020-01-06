Федор Кудряшов стал игроком «Антальяспора»

Российский защитник Федор Кудряшов подписал контракт с турецким «Антальяспором», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 32-летним футболистом рассчитано на 1,5 года.

«Антальяспор» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Турции с 14 очками.

Ранее Кудряшов выступал за «Сочи», в составе которого провел 16 игр и отметился 1 голом в чемпионате России. Зимой сочинцы расторгли контракт с Кудряшовым по согласию сторон, и на данный момент он остается свободным агентом.

За сборную России Кудряшов провел 35 матчей и забил 1 мяч, приняв участие в Кубке конфедераций-2017 и ЧМ-2018.