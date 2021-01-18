Езил поделился ожиданиями перед переходом в «Фенербахче»

Полузащитник «Арсенала» Месут Езил прокомментировал информацию о том, что в скором времени он станет игроком «Фенербахче».

Сообщалось, что футболист прибыл в Стамбул для подписания контракта.

«Я болельщик «Фенербахче». Поэтому я очень рад быть в Турции. Очень взволнован. Бог дал мне возможность здесь играть и носить футболку клуба. Буду стараться помогать команде.



Я долго не выходил на поле, но я в хорошей форме и не травмирован», — цитирует Езила NTV.

Ожидается, что 32-летний немец в ближайшее время разорвет контракт с «Арсеналом» и станет игроком «Фенербахче».