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Езил поделился ожиданиями перед переходом в «Фенербахче»

16:10
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Полузащитник «Арсенала» Месут Езил прокомментировал информацию о том, что в скором времени он станет игроком «Фенербахче».

Сообщалось, что футболист прибыл в Стамбул для подписания контракта.

«Я болельщик «Фенербахче». Поэтому я очень рад быть в Турции. Очень взволнован. Бог дал мне возможность здесь играть и носить футболку клуба. Буду стараться помогать команде.

Я долго не выходил на поле, но я в хорошей форме и не травмирован», — цитирует Езила NTV.

Ожидается, что 32-летний немец в ближайшее время разорвет контракт с «Арсеналом» и станет игроком «Фенербахче».

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