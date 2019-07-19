"Эвертон" предложил 40 миллионов евро за 17-летнего бразильца

Полузащитник "Фламенго" Рейнир Хесус Карвалью может перебраться в Англию. Как утверждает Globo, "Эвертон" предложил за 17-летнего бразильца 40 миллионов евро. Бразильский клуб пока не ответил на предложение.

Тем не менее, даже если трансфер будет оформлен, полузащитник останется в нынешней команде, пока ему не исполнилось 18 лет в январе следующего года. Его нынешний контракт рассчитан до 31 декабря 2020 года.

Также интерес к капитану юношеской сборной Бразилии проявляют "Милан", "Боруссия" из Дортмунда, "Реал" и "Манчестер Сити".

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