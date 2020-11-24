Это'О посоветовал «Барселоне» приобрести Мбаппе и 16-летнего вундеркинда из «Боруссии» Мукоко

Бывший нападающий «Барселоны» Самюэль Это'О считает, что каталонцам стоит усилиться форвардом «ПСЖ» Кильяном Мбаппе, сообщает Diario Sport.

Также камерунец посоветовал обратить внимание на форварда «Боруссии» из Дортмунда Юссуфа Мукоко. На днях форвард дебютировал в бундеслиге, выйдя в матче с «Гертой» (5:2) в возрасте 16 лет и 1 дня.

— Месси сможет еще несколько лет показывать высокий уровень, но клубу уже стоит думать о будущем, — сказал камерунец.