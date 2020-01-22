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Эриксен просит «Тоттенхэм» отпустить его в «Интер»

11:26
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Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен в переговорах с представителями клуба заявил о желании перейти в «Интер» в январе. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По данным Sky Sport Italia, датчанин попытался убедить руководство «шпор» отпустить его. Указано. что «Тоттенхэм» готов продать игрока за 20 миллионов евро, а «Интер» предлагает 18 миллионов. Контракт игрока в конце нынешнего сезона, после чего он может уйти как свободный агент.

27-летний датчанин в текущем сезоне провел 27 матчей за «Тоттехнхэм» и забил три мяча при трех голевых передачах.

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