«Эмполи» подписал защитника загребского «Динамо»

Защитник загребского «Динамо» Петар Стоянович стал игроком «Эмполи», сообщает 20 июля официальный сайт итальянского клуба. Он перешел на правах аренды с обязательством выкупа контракта.

25-летний словенец в текущем сезоне успел провести два матча за «Динамо» в отборочном турнире Лиги чемпионов. В прошлом сезоне он провел за команду 34 матча и сделал один результативный пас.

Также «Эмполи» сообщил об аренде до конца сезона защитника Андреа Адамоли в «Чезену».