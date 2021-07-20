Сабелли стал игроком «Дженоа»

Защитник Стефано Сабелли перешел в «Дженоа», сообщает 20 июля официальный сайт клуба. Ранее он выступал за «Эмполи». Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

28-летний игрок в прошлом сезоне провел 26 матчей за «Эмполи» во всех турнирах и сделал четыре результативных паса.