Сабелли стал игроком «Дженоа»
19:45
Защитник Стефано Сабелли перешел в «Дженоа», сообщает 20 июля официальный сайт клуба. Ранее он выступал за «Эмполи». Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.
28-летний игрок в прошлом сезоне провел 26 матчей за «Эмполи» во всех турнирах и сделал четыре результативных паса.
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