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Асмир Бегович стал игроком «Эвертона»

21:48
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Голкипер Асмир Бегович перешел в «Эвертон», сообщает 20 июля официальный сайт клуба.

Контракт рассчитан на один год с опцией продления еще на сезон.

34-летний босниец перешел из «Борнмута». В прошлом сезоне он провел 51 матч за команду во всех турнирах, пропустил 51 мяч и 18 раз отыграл «на ноль».

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Евгений Петров все материалы автора

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