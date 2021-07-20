Асмир Бегович стал игроком «Эвертона»

Голкипер Асмир Бегович перешел в «Эвертон», сообщает 20 июля официальный сайт клуба.

?? | Goalkeeper @asmir1 has joined #EFC on an initial 12-month contract with an option for a further year. ? — Everton (@Everton) July 20, 2021

Контракт рассчитан на один год с опцией продления еще на сезон.

34-летний босниец перешел из «Борнмута». В прошлом сезоне он провел 51 матч за команду во всех турнирах, пропустил 51 мяч и 18 раз отыграл «на ноль».