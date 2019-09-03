Эмилиано Ригони: «Хочу хорошо выступить в этом сезоне и остаться в «Сампдории»

Новичок «Сампдории» Эмилиано Ригони, которого итальянский клуб арендовал у «Зенита» с последующим правом выкупа, рассказал о своих эмоциях после перехода.

— Я очень рад оказаться в этой команде. И рад вернуться в чемпионат Италии, — приводит слова аргентинца официальный сайт «Сампдории».

С нетерпением жду возможности начать работать с командой. Надеюсь, что смогу помочь своему новому клубу достичь поставленных целей.

Знаю, что тренер настойчиво хотел видеть меня в коллективе. И я надеюсь отплатить за проявленное доверие. Хочу хорошо выступить в этом сезоне и остаться в «Сампдории» дальше.

В прошедшем сезоне Ригони до декабря 2018-го выступал на правах аренды за «Аталанту», где провел 13 матчей и забил три гола.

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