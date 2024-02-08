Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 09:15

«Сеул» объявил о переходе Лингарда

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Джесси Лингард.
Фото ФК «Сеул», Соцсети

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард стал игроком «Сеула», сообщает пресс-служба корейского клуба.

31-летний англичанин находился в статусе свободного агента с лета прошлого года, когда завершился его контракт с «Ноттингем Форест».

До этого футболист выступал за «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм», «Дерби Каунти», «Брайтон» и «Лестер».

Также на его счету 6 голов в 32 матчах за сборную Англии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лингарда в 6 миллионов евро.

Джесси Лингард
Футбол
0
Читайте также
Владимир Ленин считал, что революционер должен уметь драться
Российские боксеры Бетербиев и Бивол проведут бой 1 июня
В ЕДДС Ижевска объяснили огненный взрыв за городом
Депутат рады Геращенко заявила о провокации конфликтов властями Украины
Такер Карлсон озвучил дату и время выхода интервью с Путиным
СМИ рассказали о победе Фридмана в суде против не получившей выплаты домработницы
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
Кот-д`Ивуар — ДР Конго: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
Нигерия — ЮАР: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
«Реал» — «Атлетико»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Алавес» — «Барселона»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетик»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Джало: «На 99 процентов он не перейдет в «Краснодар»

Экс-защитник «Ромы» Манолас вернется в серию А
Новости
RSS RSS
Все новости