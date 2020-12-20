Экс-полузащитник «Милана» может продолжить карьеру в Турции
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Бывший полузащитник «Милана» Андреа Бертолаччи близок к переезду в Турцию, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 29-летним итальянцем интересуется «Карагюмрюк». Турецкий клуб предлагает игроку контракт до лета 2022 года.
Бертолаччи на данный момент является свободным агентом и известен по выступлению за «Милан» и сборную Италии. Сезон-2019/20 хавбек провел в «Сампдории», за которую отыграл 12 матчей в серии А и не отметился результативными действиями.
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