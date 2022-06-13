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Сегодня, 18:30

Самедов отреагировал на информацию о том, что Миранчук может уйти из «Аталанты»

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Экс-полузащитник «Локомотива» Александр Самедов поделился мнением о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Вчера, 12 июня, La Gazzetta dello Sport сообщила, что бергамаски хотят продать ряд игроков этим летом. В список попал и 26-летний российский хавбек.

«Не смотрел матчи Миранчука. Знаю, что Алексей талантливый парень. Если все этого хотят и есть возможность сменить команду, то почему нет? Желаю ему только удачи», — цитирует Самедова «Чемпионат».

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. В сезоне-2021/22 полузащитник принял участие в 25 матчах команды, на его счету 2 гола и 5 результативных передач.

Контракт Миранчука с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 10 миллионов евро.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4724613-samedov-o-buduschem-miranchuka-esli-est-vozmozhnost-smenit-komandu-pochemu-net.html
Александр Самедов
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
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