Самедов отреагировал на информацию о том, что Миранчук может уйти из «Аталанты»

Экс-полузащитник «Локомотива» Александр Самедов поделился мнением о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Вчера, 12 июня, La Gazzetta dello Sport сообщила, что бергамаски хотят продать ряд игроков этим летом. В список попал и 26-летний российский хавбек.

«Не смотрел матчи Миранчука. Знаю, что Алексей талантливый парень. Если все этого хотят и есть возможность сменить команду, то почему нет? Желаю ему только удачи», — цитирует Самедова «Чемпионат».

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. В сезоне-2021/22 полузащитник принял участие в 25 матчах команды, на его счету 2 гола и 5 результативных передач.

Контракт Миранчука с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 10 миллионов евро.