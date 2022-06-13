«Рубин» объявил о подписании Мартыновича до 2024 года

«Рубин» объявил о подписании защитника «Краснодара» Александра Мартыновича, сообщает Telegram-канал казанцев. Соглашение с футболистом рассчитано на 2 года.

34-летний белорусский футболист пополнил состав «Рубина» на правах свободного агента, его контракт с «быками» истекал 1 июля 2022 года.

Мартынович выступал в «Краснодаре» с 2010 года.

В прошлом сезоне защитник провел за краснодарский клуб 8 матчей в Тинькофф РПЛ.

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» набрал 29 очков в 30 матчах и вылетел в ФНЛ.