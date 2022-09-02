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Сегодня, 11:30

Экс-менеджер «Зенита» Чинквини назвал переход Черышева в «Венецию» фантастической возможностью

Мария Гусева
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Бывший менеджер «Зенита» и сборной России Оресте Чинквини считает, что переход в «Венецию» — фантастическая возможность для полузащитника Дениса Черышева.

«Для Черышева это фантастическая возможность, потому что Венеция — невероятный город. Надеюсь, Денис покажет свой класс, и для него самого этот переход станет отличным опытом. Не знаю, станет ли он там главной звездой, но это вполне вероятно», — приводит «РБ Спорт» слова Чинквини.

31 августа «Венеция» объявила о подписании 30-летнего россиянина Дениса Черышева. Соглашение с полузащитником рассчитано до лета 2024 года с возможностью продления еще на год.

В прошедшем сезоне Черышев провел 20 матчей за «Валенсию», забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oreste-chinkvini-otreagiroval-na-perehod-chery-sheva-v-venetsiyu/
Денис Черышев
ФК Валенсия
ФК Венеция
Оресте Чинквини
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