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Сегодня, 12:42

Газизов заявил, что «Уфа» не заинтересована в возвращении Урунова

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении в команду полузащитника Остона Урунова.

«Урунов будет не у нас. Мы не планируем вести переговоры с ним. Я уже говорил на эту тему — 4 позиции у нас заняты», — сказал Газизов «СЭ».

2 сентября «Спартак» сообщил о расторжении контракта с 21-летним Уруновым. Решение о прекращении сотрудничества было принято по обоюдному согласию.

Узбекский футболист провел за красно-белых 9 матчей в 2020 году, забив 1 гол. После этого он выступал в аренде в «Уфе».

Ранее сообщалось, что Урунов может перейти в «Урал».

Остон Урунов
ФК Спартак (Москва)
ФК Уфа
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