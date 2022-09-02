Газизов заявил, что «Уфа» не заинтересована в возвращении Урунова
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении в команду полузащитника Остона Урунова.
«Урунов будет не у нас. Мы не планируем вести переговоры с ним. Я уже говорил на эту тему — 4 позиции у нас заняты», — сказал Газизов «СЭ».
2 сентября «Спартак» сообщил о расторжении контракта с 21-летним Уруновым. Решение о прекращении сотрудничества было принято по обоюдному согласию.
Узбекский футболист провел за красно-белых 9 матчей в 2020 году, забив 1 гол. После этого он выступал в аренде в «Уфе».
Ранее сообщалось, что Урунов может перейти в «Урал».
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