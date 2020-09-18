Экс-игрок «Зенита» Мак перешел в «Ференцварош» к Реброву

Бывший полузащитник «Зенита» Роберт Мак стал игроком «Ференцвароша», сообщает официальный сайт клуба. 29-летний хавбек в начале года перешел из петербургского клуба в турецкий «Коньяспор».

В составе турецкого клуба словак провел 4 матча и решил расторгнуть контракт в конце марта из-за ситуации с коронавирусом в Турции.

В составе «Зенита» Мак выступал с лета 2016 года (с перерывом на аренду в ПАОК в сезоне-2017/18). С сине-бело-голубыми он выиграл чемпионат России-2018/19 и Суперкубок-2016. Также он пять раз выходил на замену в победном чемпионате-2019/20 до отъезда в Турцию.

«Ференцварош» возглавляет бывший нападающий «Рубина» и сборной Украины Сергей Ребров.