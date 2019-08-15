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Экс-игрок «Рубина» и сборной Украины Девич ушел из азербайджанского «Сабаха»

15 августа 2019, 09:42

Бывший нападающий сборной Украины Марко Девич покинул азербайджанский «Сабах». Об этом 35-летний форвард объявил в Instagram. В составе «Сабаха» он провел 21 матч и забил 8 мячей в сезоне-2018/19.

Ранее Девич защищал цвета украинских «Металлиста» и «Шахтера», российских «Рубина» и «Ростова», а также лихтенштейнского «Вадуца», играющего в чемпионате Швейцарии. За сборную Украины он провел 35 матчей, забил 7 голов и принял участие в домашнем чемпионате Европы-2012.

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