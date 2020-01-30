Экс-игрок «Реала» Гранеро перешел в «Марбелью» из Сегунды-В

Полузащитник Эстебан Гранеро перешел в «Марбелью», сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан до 30 июня 2021 года. Команда выступает в Сегунде-В — третьем по рангу испанском дивизионе.

32-летний футболист ранее выступал за «Реал», а также «Хетафе», «Реал Сосьедад», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Эспаньол», который был его последним клубом. Он перешел как свободный агент.

Эстебан Гранеро в текущем сезоне провел 21 матч за «Эспаньол» и забил один мяч при трех голевых передачах.