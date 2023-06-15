Экс-форвард ЦСКА Страндберг перешел в «Хатайспор»

Форвард Карлуш Страндберг подписал контракт с «Хатайспором».

Сроки соглашения с 27-летним шведом не сообщаются. Игрок присоединился к команде в качестве свободного агента.

Страндберг выступал за ЦСКА с 2015 по 2017 год. Также он был в аренде у «Урала». Он забил 5 голов в 28 матчах за московский клуб.

Страндберг в минувшем сезоне выступал за катарский клуб «Аль-Сайлия». На его счету 26 матчей, в которых он забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи.