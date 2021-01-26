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Эдегор прошел медобследование в «Арсенале», об аренде будет объявлено в течение 24 часов

16:06
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Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор прошел медосмотр в «Арсенале», сообщает журналист Пол Гилмор в Twitter. В ближайшие 24 часа должно быть официально объявлено об аренде хавбека.

Гилмор отмечает, что главный тренер «Арсенала» Мигель Артета — большой поклонник таланта Эдегора и рассматривает норвежца в качестве футболиста стартового состава.

В нынешнем сезоне Эдегор провел 9 неполных матчей во всех турнирах.

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