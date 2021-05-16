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Жена Икарди начала работать над возвращением игрока в серию А

01:56
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Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди может вернуться в Италию, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, жена 28-летнего аргентинца, которая является его агентом, начала работу над возвращением в серию А. Сообщается, что игрок может перейти в «Милан» или «Ювентус».

В текущем сезоне Икарди провел 26 матчей за «ПСЖ», в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивается игрока в 55 миллионов евро.

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