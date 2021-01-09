Дмитрий Гунько прокомментировал переход Хендрикса в «Спартак»

Бывший главный тренер «Химок» и академии «Спартака» Дмитрий Гунько беседе с «СЭ» прокомментировал переход полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса в состав красно-белых.

Ранее директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил о договоренности с ПСВ по трансферу 25-летнего голландского футболиста.

— Сейчас сложно что-то сказать о нем. Руководители команды работают, думаю, все шаги просчитаны и спланированы, — сказал Гунько «СЭ». — Нужен ли «Спартаку» опорник? Смотря какой. От хорошего опорника не откажется ни один клуб, здесь вопросов не в амплуа, а в качестве футболиста.

У «Спартака» теперь заполнена квота на легионеров. Команда играет, показывает определенный уровень. Сложно выделить слабое звено среди иностранцев «Спартака». Идет какое-то движение, посмотрим, что будет к концу трансферного окна. Возможно, некоторые позиции требуют разгрузки или кто-то из игроков не выполняет требования клуба. Это обычная ситуация.

(Сергей Федоров)