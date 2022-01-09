Динь близок к переходу из «Эвертона» в «Астон Виллу»
Защитник «Эвертона» Люка Динь может стать игроком «Астон Виллы», сообщает Sky Sports.
По данным источника, клуб из Бирмингема — главный претендент на игрока. Переговоры находятся на продвинутой стадии. Сам футболист хотел бы играть за команду, которую тренирует Стивен Джеррард. Личный контракт игрока не должен стать проблемой. Сумма трансфера составит 20-25 миллионов фунтов.
28-летний француз перешел в «Эвертон» из «Барселоны» в 2018 году. В текущем сезоне он провел 15 матчей за команду во всех турнирах и забил один мяч.
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