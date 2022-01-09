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Динь близок к переходу из «Эвертона» в «Астон Виллу»

22:01
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Защитник «Эвертона» Люка Динь может стать игроком «Астон Виллы», сообщает Sky Sports.

По данным источника, клуб из Бирмингема — главный претендент на игрока. Переговоры находятся на продвинутой стадии. Сам футболист хотел бы играть за команду, которую тренирует Стивен Джеррард. Личный контракт игрока не должен стать проблемой. Сумма трансфера составит 20-25 миллионов фунтов.

28-летний француз перешел в «Эвертон» из «Барселоны» в 2018 году. В текущем сезоне он провел 15 матчей за команду во всех турнирах и забил один мяч.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
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  • Betting.team/ru
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер 0
Лацио 0
1-й тайм

П1

31%

1.46

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Евгений Петров все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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