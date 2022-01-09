Агент Кухты рассказал, что мешает переходу футболиста в «Локомотив»
Агент полузащитника «Славии» Яна Кухты Милан Мартинович, рассказал «СЭ» о том, почему задерживается переход футболиста в московский «Локомотив».
«Мы ждем закрытия нескольких вещей в личном контракте Яна и между клубами. Когда может решиться вопрос? Надеюсь, что скоро. Через неделю начинается подготовка к сезону», — сказал Мартинович «СЭ».
В нынешнем сезоне 24-летний нападающий провел 16 матчей в чемпионате Чехии, забил 9 мячей и сделал 4 результативные передачи. Также на его счету 3 гола в 5 встречах Лиги конференций.
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