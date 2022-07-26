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Сегодня, 01:20

Денайер завтра может подписать контракт с «Торино»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник Джейсон Денайер может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, 27-летний бельгиец близок к переходу в «Торино». Сообщается, что завтра игрок может подписать контракт с туринским клубом.

В прошедшем сезоне Денайер выступал за «Лион». Защитник провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.

Джейсон Денайер
ФК Торино
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