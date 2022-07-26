Экс-защитник «Краснодара» Налдо перешел в клуб из Саудовской Аравии

Защитник Налдо подписал контракт с «Аль-Таавуном», сообщается на официальном сайте клуба из Саудовской Аравии.

Соглашение с 33-летним бразильцем рассчитано до лета 2023 года. Налдо в сезоне-2016/17 выступал за «Краснодар», после чего перешел в «Эспаньол».

Ранее сообщалось, что Налдо может продолжить карьеру в «Спартаке».

Последним клубом Налдо был турецкий «Антальяспор», который он покинул летом 2022 года в качестве свободного агента. В минувшем сезоне на его счету 38 матчей, в которых он забил 5 голов.