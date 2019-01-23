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Демба Ба вернулся в Турцию, став одноклубником Таски и Робинью

23 января 2019, 05:09
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Нападающий Демба Ба вернулся в чемпионат Турции. 33-летний сенегалец перешел из "Шанхай Шэньхуа" в "Истанбул ББ". Во вторник игрок успешно прошел медицинское обследование. За новую команду он будет выступать под номером 19.

Напомним, этой зимой в "Истанбул ББ" перешли экс-защитник "Спартака" Сердар Таски и бывший нападающий сборной Бразилии и "Реала" Робинью.

 

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