Демба Ба вернулся в Турцию, став одноклубником Таски и Робинью
23 января 2019, 05:09
Нападающий Демба Ба вернулся в чемпионат Турции. 33-летний сенегалец перешел из "Шанхай Шэньхуа" в "Истанбул ББ". Во вторник игрок успешно прошел медицинское обследование. За новую команду он будет выступать под номером 19.
Напомним, этой зимой в "Истанбул ББ" перешли экс-защитник "Спартака" Сердар Таски и бывший нападающий сборной Бразилии и "Реала" Робинью.
✍🏿 Hoş geldin @dembabafoot. pic.twitter.com/eGLl7BF8Lz– İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 22 января 2019 г.
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