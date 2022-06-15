Де Йонг отреагировал на интерес «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Тебе всегда льстит, когда другие команды проявляют интерес к тебе как к игроку, но в данный момент я нахожусь в крупнейшем клубе мира. Я чувствую себя хорошо в «Барселоне», так что... никаких новостей», — приводит журналист Фабрицио Романо в Twitter слова де Йонга.

В прошедшем сезоне де Йонг забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Действующий контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2026 года.