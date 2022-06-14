Йокановичу в «Динамо» будет помогать бывший главный тренер «Леванте»

По данным «СЭ», первым ассистентом Славиши Йокановича в «Динамо» должен стать Хавьер Перейра.

56-летний испанский специалист с 2014-го по 2018-й год помогал Йокановичу в «Уотфорде», «Маккаби» Т-А и «Фулхэме», а в 2021-м возглавлял «Леванте» в ла лиге.

Напомним, что «Динамо», по информации «СЭ», договорилось с Йокановичем, стороны улаживают последние юридические детали, клуб должен объявить о назначении нового тренера до конца недели.