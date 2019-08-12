Де Йонг не очень хочет, чтобы ван де Бек переходил в "Реал". И вот почему

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг прокомментировал возможный переход полузащитника "Аякса" Донни ван де Бека в "Реал".

- Я бы предпочел, чтобы он остался в "Аяксе": не хотел бы играть против него и хочу, чтобы голландский клуб оставался сильным, - цитирует ESPN де Йонга. - Но, разумеется, если все сложится и он переедет в Мадрид, буду за него очень рад. Думаю, он этого заслуживает. Он отличный игрок. Я уверен, что он сможет заиграть. Думаю, он показал это в прошлом сезоне Лиги чемпионов, особенно в раунде плей-офф.

Как сообщалось ранее, "Реал" готов заплатить за ван де Бека 50-55 миллионов евро. "Аякс" готов отпустить игрока летом 2020 года, так как в это межсезонье клуб уже покинули несколько футболистов, в том числе лидеры – Френки де Йонг и Маттейс де Лигт. Ван де Бек провел в "Аяксе" всю профессиональную карьеру. В минувшем сезоне он принял участие в 47 матчах и забил 17 голов во всех турнирах.