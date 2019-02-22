ЦСКА арендовал Дивеева из "Уфы"

Защитник "Уфы" Игорь Дивеев будет выступать за ЦСКА на правах аренды до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт московской команды. Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера.
В текущем сезоне 19-летний россиянин сыграл в 3 матчах за "Уфу" и не отметился результативными действиями.
⚡ Не могли же мы оставить вас без трансфера на вход 😉– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 22 февраля 2019 г.
✍ #ЦСКА арендовал Игоря Дивеева! https://t.co/JEGWOhL3KO pic.twitter.com/vz1r9xIYRi
Дополнительная информация
https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/pfk-cska-arendoval-igorya-diveeva/
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