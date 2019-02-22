16:59 | Футбол — Трансферы

ЦСКА арендовал Дивеева из "Уфы"

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Защитник "Уфы" Игорь Дивеев будет выступать за ЦСКА на правах аренды до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт московской команды. Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера.

В текущем сезоне 19-летний россиянин сыграл в 3 матчах за "Уфу" и не отметился результативными действиями.

Все о трансферах – здесь

 

Дополнительная информация

https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/pfk-cska-arendoval-igorya-diveeva/

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