Correio de Manha: Бруну Фернандеш согласился перейти в "МЮ"

Полузащитник лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеш близок к переходу в "Манчестер Юнайтед", утверждает Correio de Manha. По информации СМИ, 24-летний португалец выразил желание присоединиться летом к "красным дьяволам".

"МЮ" в ближайшее время сделает предложение "Спортингу" в размере 55 миллионов евро за Фернандеша. Ранее сообщалось, что "красные дьяволы" согласовали условия контракта с хавбеком.

В сезоне 2018/19 Фернандеш провел за "Спортинг" 53 матча во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 18 результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает полузащитника в 55 миллионов евро. Контракт футболиста с португальской командой действует до 30 июня 2023 года.

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