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Сегодня, 02:27

Черышев рассказал о предложениях из Турции, Испании и экзотических стран

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Денис Черышев.
Фото Global Look Press

Полузащитник Денис Черышев рассказал о предложениях со стороны европейских клубов.

«Предложения есть, от хороших клубов. Есть варианты в Турции, Испании, экзотических странах. Буду думать, выбирать. Откуда берутся слухи о моем возможном переходе в «Спартак», ЦСКА или «Краснодар»? Не знаю. Сам узнаю из новостей. Персонально ко мне никто не обращался. Это не в моей компетенции: у меня есть человек, который представляет мои интересы в России. Он общается с клубами по мне, на связи с моим отцом. Но окончательное решение, разумеется, буду принимать я сам», — приводят слова Черышева «Известия».

Ранее 31-летний россиянин попрощался с «Валенсией», за которую выступал с 2018 года. В минувшем сезоне хавбек провел 17 матчей в ла лиге, сделав 1 ассист.

Источник: https://iz.ru/1341936/anastasiia-zagumennova-peshkova/ia-ochen-soskuchilsia-po-nastoiashchemu-futbolu
Денис Черышев
ФК Валенсия
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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