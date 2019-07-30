Чемпион Англии в составе "Лестера" Окадзаки стал игроком "Малаги"

Нападающий Синдзи Окадзаки на правах свободного агента перешел в "Малагу", сообщает официальный сайт испанской команды. Соглашение с 33-летним японцем рассчитано до конца сезона-2019/20.
В прошлом сезоне Окадзаки провел 28 матчей за "Лестер" и отдал одну голевую передачу. Форвард покинул "лис" летом в связи с истечением срока контракта.
Нападающий становился чемпионом Англии в составе "Лестера" в сезоне-2015/16.
"Малага" выступает во второй по силе лиге Испании.
👕 @okazakiofficial se ha enamorado de #LaBlanquiazul 💙 Normal... ¡Es preciosa! 😍 pic.twitter.com/4d0IndjygZ— Málaga CF (@MalagaCF) July 30, 2019
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