Чемберс сменил «Арсенал» на «Астон Виллу»

Защитник «Арсенал» Калум Чемберс перешел в «Астон Виллу», сообщает официальный сайт клуба из Бирмингема.

Контракт игрока рассчитан на 3,5 года. 27-англичанин в текущем сезоне провел пять матчей за «Арсенал» и забил один мяч.

За «канониров» футболист выступал с 2014 года с перерывами на аренды в «Мидлсбро» и «Фулхэм». Всего он провел за команду 122 матча и забил пять мячей при десяти голевых передачах.

Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.