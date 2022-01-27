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Сегодня, 23:02

Чемберс сменил «Арсенал» на «Астон Виллу»

Евгений Петров
Корреспондент
Калум Чемберс.
Фото ФК «Астон Вилла»

Защитник «Арсенал» Калум Чемберс перешел в «Астон Виллу», сообщает официальный сайт клуба из Бирмингема.

Контракт игрока рассчитан на 3,5 года. 27-англичанин в текущем сезоне провел пять матчей за «Арсенал» и забил один мяч.

За «канониров» футболист выступал с 2014 года с перерывами на аренды в «Мидлсбро» и «Фулхэм». Всего он провел за команду 122 матча и забил пять мячей при десяти голевых передачах.

Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

Калум Чемберс
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Астон Вилла
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