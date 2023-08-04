«Тоттенхэм» заплатит «Вольфсбургу» 50 миллионов евро за защитника ван де Вена

«Тоттенхэм» согласовал с «Вольфсбургом» трансфер защитника Микки ван де Вена, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, «шпоры» заплатят за 22-летнего голландца 50 миллионов евро. Сумма включает бонусы.

Ранее Talk Sport сообщал, что лондонцы согласовали личный контракт с центральным защитником

Ван де Вен выступает за «Вольфсбург» с августа 2021 года. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 36 матчах за немецкую команду.