«Челси» не отпустил Эмерсона в «Вест Хэм»

«Челси» отказался отдавать защитника Эмерсона в аренду в «Вест Хэм», сообщает Daily Mirror.

«Молотобойцы» ищут замену выбывшему до февраля левому защитнику Артуру Масуаку. В его отсутствии у англичанина Аарона Крессуэла нет альтернативы, поэтому команда заинтересована в подписании 26-летнего итальянца из «Челси».

Однако «синие» не согласились отдать Эмерсона. Лэмпард рассчитывает на него несмотря на то, что защитник редко играет. В нынешнем сезоне Эмерсон отыграл в 9 матчах за «Челси» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.