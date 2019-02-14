"Челси" нашел замену Жиру за 45 миллионов евро

"Челси" ведет поиски нападающего, который будет приобретен в летнее трансферное окно на замену нападающему Оливье Жиру. У француза в конце сезона заканчивается контракт, поэтому он покинет команду. Как утверждает Bild, английский клуб намерен приобрести нападающего "Айнтрахта" Луку Йовича, права на которого принадлежат "Бенфике". Сумма трансфера оценивается в 45 миллионов евро.

В этом сезоне 21-летний серб сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 4 голевые передачи.