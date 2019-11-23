«Челси» интересуется Чаловым
Sky Sports сообщает об интересе к нападающему ЦСКА Федору Чалову со стороны «Челси». Лондонский клуб рассматривает вариант с приобритением российского форварда в случае, если будет снят запрет на трансферы.
21-летний Чалов в этом сезоне забил 5 голов и сделал 5 голевых передач в 22 матчах во всех турнирах.
20 ноября Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) рассмотрит апелляцию «Челси». Клуб оспаривает запрет на регистрацию новых футболистов сроком на один год за нарушение правил подписания молодых игроков. В частности, клубу поставили в вину влияние третьих лиц на игроков, что запрещено регламентом. Также английский клуб был оштрафован на 470 тысяч фунтов.
Chelsea have been monitoring CSKA Moscow striker Fedor Chalov in case they can do January transfer business. https://t.co/YOLmxLxkdT— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 22, 2019