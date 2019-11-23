«Челси» интересуется Чаловым

Sky Sports сообщает об интересе к нападающему ЦСКА Федору Чалову со стороны «Челси». Лондонский клуб рассматривает вариант с приобритением российского форварда в случае, если будет снят запрет на трансферы.

21-летний Чалов в этом сезоне забил 5 голов и сделал 5 голевых передач в 22 матчах во всех турнирах.

20 ноября Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) рассмотрит апелляцию «Челси». Клуб оспаривает запрет на регистрацию новых футболистов сроком на один год за нарушение правил подписания молодых игроков. В частности, клубу поставили в вину влияние третьих лиц на игроков, что запрещено регламентом. Также английский клуб был оштрафован на 470 тысяч фунтов.