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10 октября, 06:01

«Челси» интересуется 19-летним Пино из «Вильярреала»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Вильярреала» Йереми Пино может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, на 19-летнего испанца претендует «Челси». Лондонский клуб видит в игроке возможную замену Мейсону Маунту, у которого заканчивается контракт летом 2023 года.

В текущем сезоне Пино провел 9 матчей во всех турнирах, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 млн евро.

ФК Вильярреал
ФК Челси
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