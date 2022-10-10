«Челси» интересуется 19-летним Пино из «Вильярреала»

Форвард «Вильярреала» Йереми Пино может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, на 19-летнего испанца претендует «Челси». Лондонский клуб видит в игроке возможную замену Мейсону Маунту, у которого заканчивается контракт летом 2023 года.

В текущем сезоне Пино провел 9 матчей во всех турнирах, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 млн евро.