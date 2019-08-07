13:17 | Футбол — Трансферы

Бывший полузащитник "Зенита" перешел в "Ротор"

0
Обсудить

Полузащитник Алексей Евсеев перешел в "Ротор", cообщается в официальном Twitter волгоградского клуба.

За основой состав "Зенита" 25-летний полузащитник во всех турнирах сыграл в 11 встречах, не отметившись результативными действиями. А за "Зенит-2" Евсеев провел 42 матча, забив 11 голов и отдав 5 голевых передач.

Полузащитник выступал также за "Урал" и "Химки".

Все о трансферах – здесь

 
 
 
0
 Обсудить
  •  
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ