Бывший полузащитник "Зенита" перешел в "Ротор"

Полузащитник Алексей Евсеев перешел в "Ротор", cообщается в официальном Twitter волгоградского клуба.

За основой состав "Зенита" 25-летний полузащитник во всех турнирах сыграл в 11 встречах, не отметившись результативными действиями. А за "Зенит-2" Евсеев провел 42 матча, забив 11 голов и отдав 5 голевых передач.

Полузащитник выступал также за "Урал" и "Химки".

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