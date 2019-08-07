Бывший полузащитник "Зенита" перешел в "Ротор"

Полузащитник Алексей Евсеев перешел в "Ротор", cообщается в официальном Twitter волгоградского клуба.
За основой состав "Зенита" 25-летний полузащитник во всех турнирах сыграл в 11 встречах, не отметившись результативными действиями. А за "Зенит-2" Евсеев провел 42 матча, забив 11 голов и отдав 5 голевых передач.
Полузащитник выступал также за "Урал" и "Химки".
Алексей Евсеев перешел в «Ротор» https://t.co/Pzoaj9N7Qp— ФК «Ротор» (@RotorOfficial) August 7, 2019
Полузащитник будет выступать за сине-голубых под 11 номером. #ЗаРотор #ДоброПожаловать pic.twitter.com/ItLabccdg3
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