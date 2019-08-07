18-летний форвард "Динамо" на правах аренды перешел в клуб ПФЛ

Нападающий молодежной команды "Динамо" 18-летний нападающий Тимур Мелекесцев проведет сезон-2019/20 на правах аренды в "Урожае", сообщается в официальном Twitter московского клуба.

Мелекесцев провел за динамовский дубль в общей сложности 23 матча, в которых отличился 4 раза. "Урожай" выступает в зоне "Юг" Олимп-ПФЛ.

Ранее "Динамо" покинул опорный полузащитник Абдул Азиз Тетте, который перешел в турецкий "Газиантеп".

Нападающий #U19Динамо Тимур Мелекесцев ближайший сезон проведёт на условиях аренды в @fcurojai, который выступает в зоне "Юг" #ПФЛ. Уроженец Ставропольского края за динамовский дубль сыграл в общей сложности 23 матча, в которых отличился 4 раза pic.twitter.com/RDOKhRL7VY — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) August 7, 2019

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