Нагельсманн: «Мане готов на жертвы ради клуба. Такое бывает редко»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал, почему клуб решил подписать Садио Мане.

«Нравится ли мне Мане? Очень. С первого разговора он произвел впечатление игрока, готового на жертвы. Для игрока с таким большим именем это необычно. Он довольно скромно сказал, что может играть на любой позиции. Такое бывает редко. Это сделало наше желание его подписать еще сильнее. Он может играть на 4-5 позициях и переключаться по ходу матча.

Мы «Бавария», у нас всегда есть шанс купить большую звезду. Иногда мы достигаем предела, особенно это касается парней, которые играют в Англии. С Садио все было по-другому, потому что он очень хотел стать частью нашего проекта», — цитирует Нагельсманна пресс-служба немецкого клуба.

Сегодня, 22 июня «Бавария» объявила о подписании контракта с Мане до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что сумма сделки по 30-летнему сенегальцу составит 32 миллиона евро без учета бонусов. Максимально возможная выручка «Ливерпуля» — 41 миллион евро.

Мане выступал за «Ливерпуль» с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 23 гола и сделал 5 результативных передач в 51 матче за команду.