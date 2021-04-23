«Манчестер Сити» подписал пятилетний контракт с полузащитником «Флуминенсе»
«Манчестер Сити» 23 апреля на своей странице в Twitter сообщил о трансфере полузащитника «Флуминенсе» Кайки.
17-летний бразилец присоединиться к «горожанам» после 30 июня этого года, а соглашение с вингером подписано на пять лет.
В нынешнем сезоне чемпионата штата Кариока Кайки провел 8 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал голевую передачу.
По данным СМИ, сумма трансфера составила 10 миллионов евро плюс возможные бонусы после следующей продажи.
We are delighted to confirm we have reached an agreement with Fluminese regarding the future transfer of Kayky. The teenage forward will remain with Fluminese until the end of the Brazilian season.— Manchester City (@ManCity) April 23, 2021
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