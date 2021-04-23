«Манчестер Сити» подписал пятилетний контракт с полузащитником «Флуминенсе»

«Манчестер Сити» 23 апреля на своей странице в Twitter сообщил о трансфере полузащитника «Флуминенсе» Кайки.

17-летний бразилец присоединиться к «горожанам» после 30 июня этого года, а соглашение с вингером подписано на пять лет.

В нынешнем сезоне чемпионата штата Кариока Кайки провел 8 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал голевую передачу.

По данным СМИ, сумма трансфера составила 10 миллионов евро плюс возможные бонусы после следующей продажи.