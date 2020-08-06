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Бывший игрок ЦСКА Эркин перешел из «Бешикташа» в «Фенербахче»

18:58
Джанер Эркин. Фото ФК "Фенербахче".
Джанер Эркин. Фото ФК "Фенербахче".
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Защитник Джанер Эркин стал игроком «Фенербахче». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Футболист перешел на правах свободного агента. В прошлом сезоне он выступал за «Бешикташ».

Стороны подписал контракт по схеме «2+1». 31-летний футболист в прошедшем сезоне провел 37 матчей за «Бешикташ» и забил четыре мяча при 13 голевых передачах.

С 2007 по 2010 год с перерывом на аренду в «Галатасарай» футболист играл за ЦСКА. Вместе с командой он дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок страны.

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