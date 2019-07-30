Бывший хавбек "Краснодара" Перейра стал игроком "Орландо Сити"

Бывший полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра стал игроком "Орландо Сити", сообщает официальный сайт американской команды. 29-летний уругваец заключил контракт с клубом из Флориды до конца сезона 2019/2020.

Перейра перешел в "Краснодар" в 2013-м из уругвайского "Лануса". На счету хавбека 200 матчей в составе "быков", 29 голов и 33 результативные передачи.

Футболист покинул "Краснодар" летом 2019-го в связи с истечением контракта.