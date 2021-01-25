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Бывший форвард «Зенита» Халк может вернуться в «Порту»

19:37
Халк. Фото Reuters
Халк. Фото Reuters
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Нападающий Халк интересен «Порту», утверждает известный итальянский журналист Николо Скира. По его информации, португальский клуб начал переговоры с 34-летним бразильским футболистом.

Халк хочет подписать контракт на 1,5 года. Стороны обсуждают детали сделки. На форварда также претендует «Бешикташ».

В настоящий момент Халк является свободным агентом. Его последним клубом был китайский «Шанхай Шанган».

С 2012-й по 2016 год Халк выступал за «Зенит». Вместе с сине-бело-голубыми становился чемпионом России (2014/15), обладателем Кубка страны (2015/16) и завоевал Суперкубок России (2015).

Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.

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