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Сегодня, 06:25

Булыкин посоветовал Джикии уйти из «Спартака»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин посоветовал защитнику «Спартака» Георгию Джикии сменить команду.

Ранее агент Джикии Вадим Шпинев заявил, что продление контракта футболиста с красно-белыми невозможно, пока в клубе работает Гильермо Абаскаль.

«Вопрос — хочет ли он досидеть контракт и получать деньги, не играя, или уйти за игровой практикой? Если он останется до конца контракта в команде, то будет находиться в запасе и потеряет все свои качества, поэтому, конечно, лучше найти какой-либо вариант сейчас, чтобы перейти в другой клуб, чем терять полгода. «Спартак» может его бесплатно отпустить», — приводит «Газета.ru» слова Булыкина.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. В сезоне-2023/24 футболист провел 9 матчей и не отличился результативными действиями.

Контракт 30-летнего россиянина с красно-белыми действует до конца мая 2024 года.

Источник: Газета.ru
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