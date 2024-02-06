«Ньюкасл» хочет усилиться полузащитником «Эвертона» Онана
«Ньюкасл» интересуется полузащитником «Эвертона» Амаду Онана, сообщает Football Insider.
По данным источника, «сороки» хотят усилить центр поля из-за травмы Жоэлинтона и отстранения Сандро Тонали за нелегальные ставки.
Онана выступает за «Эвертон» с августа 2022 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 24 матчах за команду во всех турнирах.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.
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