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Сегодня, 07:30

«Ньюкасл» хочет усилиться полузащитником «Эвертона» Онана

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Ньюкасл» интересуется полузащитником «Эвертона» Амаду Онана, сообщает Football Insider.

По данным источника, «сороки» хотят усилить центр поля из-за травмы Жоэлинтона и отстранения Сандро Тонали за нелегальные ставки.

Онана выступает за «Эвертон» с августа 2022 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 24 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Эвертон
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