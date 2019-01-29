"Буду работать с теми, кто есть". Сарри - о трансферной политике "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что хотел бы видеть в клубе еще одного полузащитника. "Синие" активно ищут замену хавбеку Сеску Фабрегасу, ушедшему в "Монако".

- Думаю, нужно приобрести еще двух футболистов, - приводит слова Сарри Sky Sports. - Один уже приехал, теперь я жду второго. Если это случится, я буду очень рад. Если нет, то я буду работать с теми игроками, которые есть. Это не проблема.

Напомним, ранее к "Челси" на правах аренды присоединился нападающий Гонсало Игуаин. "Синие" занимают 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков после 23 туров.

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